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Ектор Хіменес-Браво приготував тартар з оселедцем: рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував тартар з оселедцем: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну рибну страву. Він закликає спробувати тартар з оселедцем. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати тартар з оселедцем.

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Шукаєте нові та незвичні рецепти з оселедцем до святкового столу? Рекомендую спробувати дуже смачний та простий варіант популярного тартару з… так, з оселедцем!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Цибуля зелена – 10 г
  • Цибуля синя – 10 г
  • Петрушка – 5 г
  • Яйце відварене – ½ шт
  • Каперси – 5 г
  • Оселедець – 100 г
  • Майонез – 15 г
  • Олія з-під оселедця – 10 г
  • Сіль
  • Перець
  • Бородинський хліб

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