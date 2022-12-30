Ектор Хіменес-Браво приготував тартар з оселедцем: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну рибну страву. Він закликає спробувати тартар з оселедцем. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати тартар з оселедцем.

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Шукаєте нові та незвичні рецепти з оселедцем до святкового столу? Рекомендую спробувати дуже смачний та простий варіант популярного тартару з… так, з оселедцем!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Цибуля зелена – 10 г

Цибуля синя – 10 г

Петрушка – 5 г

Яйце відварене – ½ шт

Каперси – 5 г

Оселедець – 100 г

Майонез – 15 г

Олія з-під оселедця – 10 г

Сіль

Перець

Бородинський хліб

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