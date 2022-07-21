Ектор Хіменес-Браво приготував смачну вечерю: рецепт бургера з оригінальним соусом

Відомий в Україні шеф-кухар поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати авторський соус до знайомого всім бургера. Таке поєднання підкорить смакові рецептори. Скуштуйте і ви!

Ектор запевняє, що такого поєднання смаків у бургері він ще не куштував. Також кухар поділився рецептом цього бургера і готовий побитися об заклад, що він сподобається усім!

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Інгредієнти:

Булочка – 1 шт

Фарш – 150 грамів

Сіль, перець – на смак

Рукола – 10 грамів

Помідор – 20 грамів

Інгредієнти на соус:

В'ялені томати – 100 грамів

Арахіс – 30 грамів

Пармезан – 30 грамів

Олія від в'ялених томатів – залежить від консистенції соусу

Сіль, перець – на смак

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