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Ектор Хіменес-Браво приготував смачну вечерю: рецепт бургера з оригінальним соусом

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Ектор Хіменес-Браво приготував смачну вечерю: рецепт бургера з оригінальним соусом - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати авторський соус до знайомого всім бургера. Таке поєднання підкорить смакові рецептори. Скуштуйте і ви!

Ектор запевняє, що такого поєднання смаків у бургері він ще не куштував. Також кухар поділився рецептом цього бургера і готовий побитися об заклад, що він сподобається усім!

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Інгредієнти:

  • Булочка – 1 шт
  • Фарш – 150 грамів
  • Сіль, перець – на смак
  • Рукола – 10 грамів
  • Помідор – 20 грамів

Інгредієнти на соус:

  • В'ялені томати – 100 грамів
  • Арахіс – 30 грамів
  • Пармезан – 30 грамів
  • Олія від в'ялених томатів – залежить від консистенції соусу
  • Сіль, перець – на смак

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