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Ектор Хіменес-Браво приготував скрембл-авокадо тост: рецепт сніданку від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував скрембл-авокадо тост: рецепт сніданку від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливий сніданок. Скуштуйте і ви такий швидкий варіант – скрембл-авокадо тост!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати скрембл-авокадо тост.

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Так, кому там пп-сніданок від шефа? Головне, що треба знати – тут треба їсти дуже обережно, бо можна з'їсти язика!", – попереджає кухар.

Інгредієнти:

  • Яйця – 3 шт
  • Вершкове масло – 30 г
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  • Авокадо – 1 шт
  • Помідор – 20 г
  • Цибуля синя – 10 г
  • Оливкова олія – 5 г
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  • Бекон смажений
  • Сметана – 20 г
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  • Тост — 1 шт

Як готувати скрембл:

  1. Збиваємо яйця в сотейнику.
  2. Додаємо вершкове масло, помішуємо без перестанку до готовності на середньому вогні.
  3. Готуємо до кремової консистенції.
  4. Змішуємо з начинкою, мастимо хлібчик та насолоджуємось.

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