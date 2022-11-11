Ектор Хіменес-Браво приготував скрембл-авокадо тост: рецепт сніданку від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливий сніданок. Скуштуйте і ви такий швидкий варіант – скрембл-авокадо тост!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати скрембл-авокадо тост.

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Так, кому там пп-сніданок від шефа? Головне, що треба знати – тут треба їсти дуже обережно, бо можна з'їсти язика!", – попереджає кухар.

Інгредієнти:

Яйця – 3 шт

Вершкове масло – 30 г

.

Авокадо – 1 шт

Помідор – 20 г

Цибуля синя – 10 г

Оливкова олія – 5 г

.

Бекон смажений

Сметана – 20 г

.

Тост — 1 шт

Як готувати скрембл:

Збиваємо яйця в сотейнику. Додаємо вершкове масло, помішуємо без перестанку до готовності на середньому вогні. Готуємо до кремової консистенції. Змішуємо з начинкою, мастимо хлібчик та насолоджуємось.

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