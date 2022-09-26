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Ектор Хіменес-Браво приготував сирну фокаччу на сковорідці: рецепт страви від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував сирну фокаччу на сковорідці: рецепт страви від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати сирну фокаччу на сковорідці. Скуштуйте і ви таку страву або ж закуску!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати сирну фокаччу на сковорідці.

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Це може зробити кожна господарка в себе на кухні у будь-який момент. Все дуже просто і МАМА МІЯ як смачно! Люблю, коли страва підходить як на обід, так і на сніданок, так і просто на перекус", – коментує шеф-кухар.

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно – 275 грамів
  • Молоко – 180 мл
  • Оливкова олія – 20 мл
  • Дріжджі – 7 грамів
  • Цукор – 2 ч. л.
  • Сіль – 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

  • Моцарела – 50 грамів
  • Сир кисломолочний – 50 грамів
  • Зелень – 20 грамів

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