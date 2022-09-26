Ектор Хіменес-Браво приготував сирну фокаччу на сковорідці: рецепт страви від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати сирну фокаччу на сковорідці. Скуштуйте і ви таку страву або ж закуску!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати сирну фокаччу на сковорідці.

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Це може зробити кожна господарка в себе на кухні у будь-який момент. Все дуже просто і МАМА МІЯ як смачно! Люблю, коли страва підходить як на обід, так і на сніданок, так і просто на перекус", – коментує шеф-кухар.

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 275 грамів

Молоко – 180 мл

Оливкова олія – 20 мл

Дріжджі – 7 грамів

Цукор – 2 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

Моцарела – 50 грамів

Сир кисломолочний – 50 грамів

Зелень – 20 грамів

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