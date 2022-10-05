Ектор Хіменес-Браво приготував папа аль помідоро: рецепт оригінального супу від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливий помідоровий суп. Скуштуйте і ви таку першу страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати папа аль помідоро – томатний суп.

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Ви прекрасно знаєте які томати взимку, а для цього рецепту потрібні соковиті, м'ясисті та насичені плоди. Такі, як зараз. Томатний суп як в ресторані? За моїми рецептами – легко", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Цибуля – 80 грамів

Томати – 300 грамів

Часник – 20 грамів

Базилік – 10 грамів

Сіль, перець

Оливкова олія – 20 мл

Хліб – 50-100 грам

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