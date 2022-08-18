Ектор Хіменес-Браво приготував оригінальний борщ: авторський рецепт шеф-кухаря

Скільки людей – стільки борщів. Спробуйте цей авторський борщ від Ектора. У нього вийшла неймовірна страва на качиному бульйоні з чорносливом і нутом. Нехай смакує!

Традиційний борщ, звичайно, неперевершений, але спробувати цю варіацію борщу теж варто!

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Моє завдання поєднувати смаки та рекомендувати вам нові рецепти від душі. Тож це мій авторський борщ і я рекомендую хоча б разок його приготувати", – коментує Ектор.

Інгредієнти на бульйон (2,5 л):

Качина ніжка – 1 шт

Чорнослив – 100 грамів

Часник – 1 зубчик

Перець горошком – 4 шт

Лавровий лист – 1 шт

Інгредієнти на борщ:

Заправка буряково-томатна

Консервований нут – 150 грамів

Капуста – 100 грамів

Буряк маленький – 1 шт

Сіль, перець – на смак

Зелень – на смак

Рецепт борщу від Ектора Хіменеса-Браво:

Зваріть бульйон. Качину ніжку з чорносливом та спеціями залийте водою, поставте на плиту, дайте закипіти. Потім зробіть вогонь меншим і варіть 3 години. В бульйон додайте заправку, нут, капусту і ще трішки саме свіжого буряку. Так варіть ще 20-25 хвилин. Подавайте гарячим і з зеленню!

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