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Ектор Хіменес-Браво приготував оригінальний борщ: авторський рецепт шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував оригінальний борщ: авторський рецепт шеф-кухаря - фото 1

Скільки людей – стільки борщів. Спробуйте цей авторський борщ від Ектора. У нього вийшла неймовірна страва на качиному бульйоні з чорносливом і нутом. Нехай смакує!

Традиційний борщ, звичайно, неперевершений, але спробувати цю варіацію борщу теж варто!

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Моє завдання поєднувати смаки та рекомендувати вам нові рецепти від душі. Тож це мій авторський борщ і я рекомендую хоча б разок його приготувати", – коментує Ектор.

Інгредієнти на бульйон (2,5 л):

  • Качина ніжка – 1 шт
  • Чорнослив – 100 грамів
  • Часник – 1 зубчик
  • Перець горошком – 4 шт
  • Лавровий лист – 1 шт

Інгредієнти на борщ:

  • Заправка буряково-томатна
  • Консервований нут – 150 грамів
  • Капуста – 100 грамів
  • Буряк маленький – 1 шт
  • Сіль, перець – на смак
  • Зелень – на смак

Рецепт борщу від Ектора Хіменеса-Браво:

  1. Зваріть бульйон. Качину ніжку з чорносливом та спеціями залийте водою, поставте на плиту, дайте закипіти. Потім зробіть вогонь меншим і варіть 3 години.
  2. В бульйон додайте заправку, нут, капусту і ще трішки саме свіжого буряку.
  3. Так варіть ще 20-25 хвилин.
  4. Подавайте гарячим і з зеленню!

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