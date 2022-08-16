Котлета по-київськи від шеф-кухаря: рецепт судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати котлету по-київськи вдома. Смакує ця страва чудово!

Володимир Ярославський зазначає, що зазвичай цю страву готували з курячого філе з кісточкою від "крильця". Цей варіант рецепта передбачає використання простого чистого філе.

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Розрізайте котлету від себе, просто проткніть ножем, щоб вийшов сік і не забризкав вас.

Інгредієнти на 1 котлету:

80-100 г філе

18-20 г вершкового масла

2 г зелені

Панірувальні сухарі

Яйця для панірування

Борошно

Олія для фритюру – мінімум 700 г

Рецепт котлети по-київськи:

Хліб підсушіть окремо та заздалегідь, після чого подрібніть. Найкраще – м'ясорубкою, а потім ще через сито. Відділіть мале філе, видаліть прожилки. Іншу частину "пластуйте" ножем та зріжте пласкі частини. Окремо подрібніть кріп. Розріжте вершкове масло на частини, обкачайте їх у зелені. Отримані овальні шматки поставте у морозилку охолонути. Розділіть філе за вагою та трохи відбийте, щоб воно стало ніжнішим і тоншим. Покладіть зверху масло у зелені та згорніть рулетиком. Покладіть котлети до морозилки та чекайте, поки вони застигнуть (не замерзнуть). Змішайте 2 яйця з 1 ст. л. води та ретельно збийте виделкою. Підморожені котлети паніруйте спочатку в борошні, потім в яйцях, в сухарях, знову в яйцях і знову в сухарях. Смажте у фритюрі до рум'яного відтінку при температурі 180 градусів протягом 1-1,5 хвилин. Доготовлюйте котлети в духовці, при температурі 180 градусів. Приблизно 6-7 хвилин. Коли на поверхні з'являться бульбашки масла – котлета готова.

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