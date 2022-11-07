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Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясний лаваш: рецепт від шеф-кухаря за хвилину

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Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясний лаваш: рецепт від шеф-кухаря за хвилину - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу закуску. Скуштуйте і ви такий швидкий варіант лаваша з м'ясом!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати м'ясний лаваш.

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Коли чогось хочеться, а не знаєш чого, то скоріше за все, це ти хочеш лавашу з м'ясом. Вгадав? Ідеальний сніданок, обід і перекус. А ще, це ж та сама страва, яку із задоволенням готують із друзями під кіно", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Лаваш круглий – 1 шт
  • Фарш – 150 г
  • Паприка – 3 г
  • Чорний перець – 3 г
  • Сіль – 1 г
  • .
  • Сметана – 50 г
  • Цибуля зелена – 5 г
  • Огірок квашений – 20 г
  • Сіль
  • .
  • Помідор – 20 г
  • Цибуля синя – 10 г
  • Кінза – 5 г

Смажте без олії, якщо фарш свиний.

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