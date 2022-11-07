Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясний лаваш: рецепт від шеф-кухаря за хвилину

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу закуску. Скуштуйте і ви такий швидкий варіант лаваша з м'ясом!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати м'ясний лаваш.

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Коли чогось хочеться, а не знаєш чого, то скоріше за все, це ти хочеш лавашу з м'ясом. Вгадав? Ідеальний сніданок, обід і перекус. А ще, це ж та сама страва, яку із задоволенням готують із друзями під кіно", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Лаваш круглий – 1 шт

Фарш – 150 г

Паприка – 3 г

Чорний перець – 3 г

Сіль – 1 г

.

Сметана – 50 г

Цибуля зелена – 5 г

Огірок квашений – 20 г

Сіль

.

Помідор – 20 г

Цибуля синя – 10 г

Кінза – 5 г

Смажте без олії, якщо фарш свиний.

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