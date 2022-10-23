Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясні коржики: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу страву з фаршу, картоплі та спецій. Скуштуйте і ви такі м'ясні коржики!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати м'ясні коржики.

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Моя прихильність до рецептів, що можна і на сніданок, і на обід, і як закуску ніколи не залишить вас голодними. Сьогодні мій новий ситний і простий фаворит, занотовуємо! Кладемо в морозилку і куштуємо у будь-який момент", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Фарш свинячо-яловичий – 500 грамів

Картопля – 100 грамів

Петрушка – 30 грамів

Кінза – 30 грамів

Паприка копчена – 5 грамів

Зира, коріандр – 5 грамів

Часник – 20 грамів

Сіль, перець – на смак

Бездріжджове тісто – 1 пласт

Вершкове масло для смаження

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