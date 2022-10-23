Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясні коржики: рецепт від шеф-кухаря

  • 59
Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясні коржики: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу страву з фаршу, картоплі та спецій. Скуштуйте і ви такі м'ясні коржики!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати м'ясні коржики.

І ще: Як приготувати картопляні котлети в клярі: оригінальний рецепт

Моя прихильність до рецептів, що можна і на сніданок, і на обід, і як закуску ніколи не залишить вас голодними. Сьогодні мій новий ситний і простий фаворит, занотовуємо! Кладемо в морозилку і куштуємо у будь-який момент", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Фарш свинячо-яловичий – 500 грамів
  • Картопля – 100 грамів
  • Петрушка – 30 грамів
  • Кінза – 30 грамів
  • Паприка копчена – 5 грамів
  • Зира, коріандр – 5 грамів
  • Часник – 20 грамів
  • Сіль, перець – на смак
  • Бездріжджове тісто – 1 пласт
  • Вершкове масло для смаження

До теми: Заправка для борщу на зиму: простий покроковий рецепт

пропозиції партнерів
Новини