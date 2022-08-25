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Ектор Хіменес-Браво приготував куряче стегно в авторському соусі: рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував куряче стегно в авторському соусі: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати куряче стегно в особливому медово-часниковому соусі. Скуштуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати куряче стегно. Готова страва буде соковита всередині та хрумка зовні.

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Обожнюю створювати рецепти з курки, завжди виходить легко і смачно. По секрету скажу, що це – мій фаворит", – коментує кухар.

Інгредієнти: 

  • Курячі стегна – 1 кг
  • Орегано – 5 грамів
  • Сіль – більше, ніж зазвичай
  • Перець – на смак
  • Оливкова олія – для смаження
  • Вершкове масло – 10 грамів
  • Часник – 20 грамів
  • Броколі – 100 грамів
  • Мед – 100 грамів

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