Ектор Хіменес-Браво приготував курячі гомілки з гарбузом: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну м'ясну страву. Він закликає спробувати курячі гомілки з гарбузом. Скуштуйте і ви вдома таку страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати курячі гомілки з гарбузом.

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Звичайні котлети та відбивні вже не радують? Пропоную крутий рецепт, який здивує гостей. Б'юся об заклад, вони неодмінно попросять добавки!", – коментує кухар.

Інгредієнти на 2 порції:

Приправа "Ароматна Курочка" або "Апетитні Крильця" – 1 упаковка

Курячі гомілки – 400 г

Кускус – 50 г

Гарбуз – 100 г

Цибуля синя – 2 головки

Часник – 3 зубчики

Кокосове молоко – 100 мл

Свіжа м'ята – 2 гілочки

Лимонний сік – 5 мл

Цедра лимона – кілька стружок

Рецепт:

Спочатку на дно пакета для запікання кладемо курячі гомілки, потім висипаємо туди кускус і додаємо 2 ложки приправи. Далі – викладаємо у пакет інгредієнти у тій послідовності, в якій вони вказані. Трішки перемішуємо місткість пакета, попередньо зав'язавши його. Запікаємо в духовій печі 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готову страву прикрашаємо стружками цедри лимона для краси та аромату.

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