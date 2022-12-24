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Ектор Хіменес-Браво приготував курячі гомілки з гарбузом: рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував курячі гомілки з гарбузом: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну м'ясну страву. Він закликає спробувати курячі гомілки з гарбузом. Скуштуйте і ви вдома таку страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати курячі гомілки з гарбузом.

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Звичайні котлети та відбивні вже не радують? Пропоную крутий рецепт, який здивує гостей. Б'юся об заклад, вони неодмінно попросять добавки!", – коментує кухар.

Інгредієнти на 2 порції:

  • Приправа "Ароматна Курочка" або "Апетитні Крильця" – 1 упаковка
  • Курячі гомілки – 400 г
  • Кускус – 50 г
  • Гарбуз – 100 г
  • Цибуля синя – 2 головки
  • Часник – 3 зубчики
  • Кокосове молоко – 100 мл
  • Свіжа м'ята – 2 гілочки
  • Лимонний сік – 5 мл
  • Цедра лимона – кілька стружок

Рецепт:

  1. Спочатку на дно пакета для запікання кладемо курячі гомілки, потім висипаємо туди кускус і додаємо 2 ложки приправи.
  2. Далі – викладаємо у пакет інгредієнти у тій послідовності, в якій вони вказані.
  3. Трішки перемішуємо місткість пакета, попередньо зав'язавши його.
  4. Запікаємо в духовій печі 40 хвилин при температурі 180 градусів.
  5. Готову страву прикрашаємо стружками цедри лимона для краси та аромату.

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