Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Ектор Хіменес-Браво приготував курку з броколі: китайський рецепт від шеф-кухаря

  • 30
Ектор Хіменес-Браво приготував курку з броколі: китайський рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували поринути у світ китайської гастрономії. Він закликає спробувати курку з броколі. Скуштуйте і ви вдома таку страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати курку з броколі.

І ще: Як зробити кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин: простий рецепт з бананом

Прийшов час поласувати стравою, яка є дуже популярною та відомою у Гонконгу, а саме куркою з броколі. Рецепт допоможе поринути в атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою! Обов'язково спробуйте приготувати цю страву: гарантую, пальчики оближете", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Куряче стегно – 300 г
  • Рисовий оцет – 30 г
  • Сода – 1 ст.л.
  • Крохмаль – 1 ст.л.
  • Соєвий соус – 200 мл
  • Рисовий оцет – 20 мл
  • Цукор – 30 г
  • Крохмаль – 10 г
  • Вода – 30 мл
  • Оливкова олія
  • Часник – 5 шт.
  • Імбир – 5 г
  • Броколі – 100 г
  • Чилі – на смак

До теми: Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку

пропозиції партнерів
Новини