Ектор Хіменес-Браво приготував курку з броколі: китайський рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували поринути у світ китайської гастрономії. Він закликає спробувати курку з броколі. Скуштуйте і ви вдома таку страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати курку з броколі.

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Прийшов час поласувати стравою, яка є дуже популярною та відомою у Гонконгу, а саме куркою з броколі. Рецепт допоможе поринути в атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою! Обов'язково спробуйте приготувати цю страву: гарантую, пальчики оближете", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Куряче стегно – 300 г

Рисовий оцет – 30 г

Сода – 1 ст.л.

Крохмаль – 1 ст.л.

Соєвий соус – 200 мл

Рисовий оцет – 20 мл

Цукор – 30 г

Крохмаль – 10 г

Вода – 30 мл

Оливкова олія

Часник – 5 шт.

Імбир – 5 г

Броколі – 100 г

Чилі – на смак

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