Ектор Хіменес-Браво приготував курча тапака: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви здивували своїх близьких та рідних смачненьким м'ясом. Він закликає спробувати курча тапака. Скуштуйте і ви вдома таку страву!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати курча тапака.

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Б'юсь об заклад, що немає більш відомого та популярного рецепта, аніж курча тапака. Майже кожен шеф-кухар вже поділився авторським рецептом, прийшов і мій час! Курча тапака – маст-хев на моєму святковому столі", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Ціле курча

Часник – 30 г

Чорний перець – 10 г

Паприка копчена – 5 г

Помідор – 50 г

Кінза – 3 г

Цибуля синя – 5 г

Сіль

Оливкова олія

Перець

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