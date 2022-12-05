Ектор Хіменес-Браво приготував кекс з малиною: рецепт десерту від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливий десерт. Скуштуйте і ви такий солодкий варіант – кекс з малиною!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати смачний десерт – кекси з малиною.

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Коли сам собі шеф, то можеш вигадати шедеври з будь-яких інгредієнтів. А в мене було тісто і малина. Рецепт на швидкоруч, коли гості вже в дорозі, а ти встиг тільки прибратися. Спробуйте ще з варенням", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Малина – 300 г

Масло вершкове – 50 г

Пудра цукрова – 20-30 г

Бездріжджове тісто – 1 пачка

Пудра для прикраси

Духовку розігрійте на 180 градусів.

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