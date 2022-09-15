Ектор Хіменес-Браво приготував гарячий сендвіч: рецепт перекусу від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати гарячий сендвіч від осінньої хандри. Скуштуйте і ви таку закуску або ж перекус!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати гарячий сендвіч від осінньої хандри.

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Не знаю як вам, а ось мені від цієї прохолоди хочеться чогось сирного і хрумкого. Зробив сендвіч від якого стає тепло не тільки шлунку, але і душі. Попереджаю – цей сендвіч викликає залежність", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Хліб – 2 скибочки

Сир чедер – 4 скибочки

Сир моцарела – 4 скибочки

Вершкове масло – 100 грамів

Крем-сир – 100 грамів

Зелена цибуля – 20 грамів

Петрушка – 5 грамів

Чилі – 5 грамів

Копчена паприка – 5 грамів

Часник – 2 головки

Оливкова олія

Сіль, перець

Після обсмаження, випікати 15-20 хвилин у фользі при 180 градусах.

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