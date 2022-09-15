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Ектор Хіменес-Браво приготував гарячий сендвіч: рецепт перекусу від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував гарячий сендвіч: рецепт перекусу від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати гарячий сендвіч від осінньої хандри. Скуштуйте і ви таку закуску або ж перекус!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати гарячий сендвіч від осінньої хандри.

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Не знаю як вам, а ось мені від цієї прохолоди хочеться чогось сирного і хрумкого. Зробив сендвіч від якого стає тепло не тільки шлунку, але і душі. Попереджаю – цей сендвіч викликає залежність", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Хліб – 2 скибочки
  • Сир чедер – 4 скибочки
  • Сир моцарела – 4 скибочки
  • Вершкове масло – 100 грамів
  • Крем-сир – 100 грамів
  • Зелена цибуля – 20 грамів
  • Петрушка – 5 грамів
  • Чилі – 5 грамів
  • Копчена паприка – 5 грамів
  • Часник – 2 головки
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець

Після обсмаження, випікати 15-20 хвилин у фользі при 180 градусах.

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