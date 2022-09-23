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Ектор Хіменес-Браво приготував домашнє морозиво: рецепт осіннього десерту від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував домашнє морозиво: рецепт осіннього десерту від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати солоне осіннє морозиво. Скуштуйте і ви такий оригінальний десерт!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати домашнє морозиво, яке ідеально смакуватиме під осінній кіноперегляд під ковдрою.

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Я знаю, ви скажете: "Екторе, вересень на дворі, яке морозиво?!", а я скажу, що немає нічого краще, ніж закутатися під теплу ковдру, увімкнути улюблений фільм і з' їсти пару ложечок солоного морозива. Так, солоного і це дуже смачно", – коментує кулінар.

Інгредієнти:

  • Вершки 33% – 200 мл
  • Згущене молоко – 100 мл
  • Оливкова олія – 30 мл
  • Сіль – 5 грамів

Для шоколаду зверху:

  • Шоколад – 50 грамів
  • Вершкове масло – 20 грамів
  • Сіль – на смак

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