Ектор Хіменес-Браво приготував десерт з льону та ягід: корисний рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати корисний десерт з льону. Скуштуйте і ви такий оригінальну смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати корисний десерт – з льону та ягід.

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Я не прихильник солодкого і слідкую за харчуванням, тому цей рецепт став справжньою знахідкою. Його можна у будь-який час і він неймовірно смачний і корисний! Ось так! Навіть худнути можна з Ектором", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Льон – 40 грамів

Вода – 100 мл

Лохина – 10-15 грамів

Мед гречаний – 30 грамів (якщо любите більш солодке, то можете додати більше)

Кокосове молоко – 150 мл

Декор:

Кокосові чипси

Лохина

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