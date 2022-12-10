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Ектор Хіменес-Браво приготував цвітну капусту: особливий рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував цвітну капусту: особливий рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу цвітну капусту. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати особливу цвітну капусту.

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Цвітна капуста – справжня скарбниця мікроелементів, вітамінів та мінералів, яку варто додати у раціон. Пропоную смачний та особливий рецепт, який перехоплює подих!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Борошно – 100 г
  • Пармезан – 50 г
  • Вівсяне борошно – 100 г
  • Сіль – на смак
  • Перець – на смак
  • Оливкова олія – 10 г
  • Варена цвітна капуста
  • Помідор – 50 г
  • Моцарела – 100 г
  • Базилік – 10 г

Важливо: спочатку трішки відварити капусту, а потім готувати.

Тримаємо у духовці при 180 градусах до готовності так, щоб сирочок розплавився.

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