Ектор Хіменес-Браво приготував цвітну капусту: особливий рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати особливу цвітну капусту. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати особливу цвітну капусту.

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Цвітна капуста – справжня скарбниця мікроелементів, вітамінів та мінералів, яку варто додати у раціон. Пропоную смачний та особливий рецепт, який перехоплює подих!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Борошно – 100 г

Пармезан – 50 г

Вівсяне борошно – 100 г

Сіль – на смак

Перець – на смак

Оливкова олія – 10 г

Варена цвітна капуста

Помідор – 50 г

Моцарела – 100 г

Базилік – 10 г

Важливо: спочатку трішки відварити капусту, а потім готувати.

Тримаємо у духовці при 180 градусах до готовності так, щоб сирочок розплавився.

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