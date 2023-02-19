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Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати пастуший пиріг з овочами
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Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви скуштували смачний пиріг. Він закликає спробувати приготувати його з овочами. Спробуйте і ви вдома таку смакоту!
Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати пастуший пиріг з овочами.
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Що першим спадає на думку при слові "пиріг"? Солодка випічка з не менш солодкою начинкою? Прийшов час зруйнувати стереотип: презентую пиріг з овочами, картопляним пюре та сиром!", – зазначає кухар.
Інгредієнти:
- Приправа "До страв з овочів та картоплі" – 1 упаковка
- Баклажан – ½ шт.
- Корінь селери – 30 г
- Морква – 1 шт.
- Перець болгарський – 1 шт.
- Кабачок – ½ шт.
- Томати –2 шт.
- Оливкова олія
- Пюре картопляне – 300 г
- Сир Гауда – 100 г
Рецепт:
- Змішуємо порізані кубиками баклажан, корінь селери, моркву, перець, кабачок та томати.
- Додаємо приправу та оливкову олію, смажимо на повільному вогні.
- Картопляне пюре викладаємо у деко, зверху додаємо гарячі овочі й закриваємо пиріг шаром з пюре.
- Зверху натираємо сир й ставимо у духовку.
- Випікаємо при 180 градусах 30-40 хвилин.
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