Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати пастуший пиріг з овочами

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви скуштували смачний пиріг. Він закликає спробувати приготувати його з овочами. Спробуйте і ви вдома таку смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати пастуший пиріг з овочами.

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Що першим спадає на думку при слові "пиріг"? Солодка випічка з не менш солодкою начинкою? Прийшов час зруйнувати стереотип: презентую пиріг з овочами, картопляним пюре та сиром!", – зазначає кухар.

Інгредієнти:

Приправа "До страв з овочів та картоплі" – 1 упаковка

Баклажан – ½ шт.

Корінь селери – 30 г

Морква – 1 шт.

Перець болгарський – 1 шт.

Кабачок – ½ шт.

Томати –2 шт.

Оливкова олія

Пюре картопляне – 300 г

Сир Гауда – 100 г

Рецепт:

Змішуємо порізані кубиками баклажан, корінь селери, моркву, перець, кабачок та томати. Додаємо приправу та оливкову олію, смажимо на повільному вогні. Картопляне пюре викладаємо у деко, зверху додаємо гарячі овочі й закриваємо пиріг шаром з пюре. Зверху натираємо сир й ставимо у духовку. Випікаємо при 180 градусах 30-40 хвилин.

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