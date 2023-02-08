Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати панкейки з кавовим маслом

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви скуштували смачні панкейки. Він закликає спробувати приготувати їх з кавовим маслом. Приготуйте і ви вдома таку смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати панкейки.

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Про шоколадне масло, мабуть, чули вже всі, а от про кавове – навряд чи! Сьогодні здивую вас таким солодким та незвичним рецептом, який неодмінно стане мастхевом для фанатів кави", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Вершкове масло – 200 г

Кава – 1 еспресо

Цукрова пудра – 10-30 г (на смак)



Кефір – 30 мл

Сода – 1 ч.л.

Борошно – 50 г

Вершкове масло – 50 г

Цукор – 50 г

Сіль

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