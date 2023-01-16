Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати лазанью з грибами: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну італійську страву. Він закликає спробувати лазанью з грибами та індичкою. Скуштуйте і ви вдома цю смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати лазанью з грибами та індичкою.

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Всі пам'ятають улюблену їжу кота Гарфілда з однойменного мультфільму? Так, це лазанья! Сьогодні приготуємо цю знамениту страву з грибами та індичкою. А щоб тісто не припікалось та не прилипало до форми, скористайтесь пергаментом. Лайфхак: використовувати можна як магазинне, так і власноруч замішане тісто. Щоб процес приготування був ще швидшим, придбайте готові листи для лазаньї", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Часник – 5 г

Гриби (гливи та печериці) – 1 кг

Сіль – 3 г

Чебрець – 5 г

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Фарш індички – 500 г

Сіль – 5 г

Перець – 5 г

Чебрець – 5 г

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Масло вершкове – 30 г

Борошно – 60 г

Молоко – 200 мл

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Листи тіста для лазаньї – 4,5 шт. (залежить від форми для випікання, відваріть перед приготуванням)

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Сир (гауда або моцарела) – 100 г

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