Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати бабагануш – швидка закуска з баклажана

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну пастоподібну закуску. Він закликає спробувати бабагануш. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту з баклажана!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати бабагануш.

І ще: Як зробити кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин: простий рецепт з бананом

Давно шукали рецепт вишуканої, незвичної та швидкої у приготуванні закуски? Спробуйте приготувати бабагануш: всього кілька хвилин – і страва готова!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Баклажан – 2 шт.

Сіль – на смак

Перець – на смак

Оливкова олія – 10 мл

Часник – 5 шт.

Тахіні – 20 г

Сік лимону – 5 г

Кінза – 5 г

Запікаємо баклажани при 180 градусах.

До теми: Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку