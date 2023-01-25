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Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати бабагануш – швидка закуска з баклажана

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Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати бабагануш – швидка закуска з баклажана - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну пастоподібну закуску. Він закликає спробувати бабагануш. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту з баклажана!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати бабагануш.

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Давно шукали рецепт вишуканої, незвичної та швидкої у приготуванні закуски? Спробуйте приготувати бабагануш: всього кілька хвилин – і страва готова!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Сіль – на смак
  • Перець – на смак
  • Оливкова олія – 10 мл
  • Часник – 5 шт.
  • Тахіні – 20 г
  • Сік лимону – 5 г
  • Кінза – 5 г

Запікаємо баклажани при 180 градусах.

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