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Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати бабагануш – швидка закуска з баклажана
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Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну пастоподібну закуску. Він закликає спробувати бабагануш. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту з баклажана!
Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати бабагануш.
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Давно шукали рецепт вишуканої, незвичної та швидкої у приготуванні закуски? Спробуйте приготувати бабагануш: всього кілька хвилин – і страва готова!", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- Баклажан – 2 шт.
- Сіль – на смак
- Перець – на смак
- Оливкова олія – 10 мл
- Часник – 5 шт.
- Тахіні – 20 г
- Сік лимону – 5 г
- Кінза – 5 г
Запікаємо баклажани при 180 градусах.
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