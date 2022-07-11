Ексзірка фільмів для дорослих Міа Халіфа заінтригувала пікантними фото

Популярна модель Міа Халіфа потішила фанатів новими кадрами в купальнику, а також анонсувала свою участь в проєкті від Playboy.

29-річна американська модель ліванського походження Міа Халіфа зараз активно працює над кар'єрою моделі та блогерки, але їй і досі згадують зйомки у порно. Що й не дивно, адже саме вони принесли дівчині шалену популярність всього за кілька місяців. А зараз зірка надає перевагу публікації пікантного контенту та своїх буднів на профілі в Instagram, де має понад 27 мільйонів підписників, передає Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно Міа заінтригувала фанатів свіжими фото в купальнику, якими анонсувала свою появу в новому проєкті Playboy. Йдеться про сайт Centerfold, що має стати конкурентом OnlyFans, оскільки теж пропонує "творчість без цензури". А нові знімки Халіфи вже встигли оцінили у понад мільйон вподобайок, а також у тисячі коментарів з компліментами.

instagram.com/miakhalifa

instagram.com/miakhalifa

instagram.com/miakhalifa

instagram.com/miakhalifa

instagram.com/miakhalifa

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