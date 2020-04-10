Ексведучий Орла і решки назвав міста України, які варто відвідати після карантину

Ексведучий тревел-шоу Орел і решка Євген Синельников назвав найкращі міста в Україні для туризму. Так, на його думку, це Чернігів, Тернопіль і Харків.

Про це Синельников розповів в інтерв'ю програми Зе Інтерв'юер.

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"Чернігів – просто ідеальний для вихідних. Центр міста дуже красивий, там гарні фонтани, ресторани, люди дуже привітні. Тому туди варто обов'язково приїхати", – сказав Синельников. Що стосується Тернополя, він заявив, що одна з родзинок цього міста – озеро в самому центрі і порекомендував побувати там.

"У Харкові чисто, круто, масштабно. Ти приїжджаєш туди і розумієш, що це справжній мегаполіс. Він не гірший за Київ", – зазначив Синельников.

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