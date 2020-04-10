Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Ексведучий Орла і решки назвав міста України, які варто відвідати після карантину

  • 23
Подорож до Тернопіля - фото 1
Подорож до Тернопіля / mezh

Ексведучий тревел-шоу Орел і решка Євген Синельников назвав найкращі міста в Україні для туризму. Так, на його думку, це Чернігів, Тернопіль і Харків.

Про це Синельников розповів в інтерв'ю програми Зе Інтерв'юер.

І ще: З'явилася вакансія мандрівника з зарплатою 2500 доларів в тиждень

"Чернігів просто ідеальний для вихідних. Центр міста дуже красивий, там гарні фонтани, ресторани, люди дуже привітні. Тому туди варто обов'язково приїхати", – сказав Синельников. Що стосується Тернополя, він заявив, що одна з родзинок цього міста – озеро в самому центрі і порекомендував побувати там.

"У Харкові чисто, круто, масштабно. Ти приїжджаєш туди і розумієш, що це справжній мегаполіс. Він не гірший за Київ", – зазначив Синельников.

Читайте також: WizzAir припинить польоти з України до 1 травня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • Вчора, 14:00
  • 2074
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 736
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2215418
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл