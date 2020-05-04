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Екстремальна доставка: кур'єри Києва розвеселили мережу креативним пересуванням

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Екстремальна доставка: кур'єри Києва розвеселили мережу креативним пересуванням - фото 1

У період карантину доставка продуктів та страв з різних закладів стала особливо популярною, в результаті чого й збільшилась кількість кур'єрів на вулицях міст України. І не кожен обирає безпечний спосіб пересування.

За минулу добу жителі Києва двічі бачили небезпечні і дивні способи пересування кур'єрів доставки. Відео небезпечної їзди опублікував Київ Оперативний в Facebook.

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Так, на вулицях столиці України помітили кур'єра-зачепера, який їхав ззаду на тролейбусі біля станції метро Либідська, зачепившись за драбину. Також на відео потрапив кур'єр, який їхав на велосипеді по проїжджій частині на Оболоні. Все б нічого, якби креативний велосипедист не їхав задом наперед.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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