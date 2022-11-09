Експертка розповіла, як покращити свій сон, коли заважають сусіди

Шум – одна з головних перешкод для гарного нічного сну. Що підтверджує і професорка Нілонг В'яс. Що із цим можна зробити? Розповімо про це далі.

За словами лікарки, важливо додати до спальні кілька речей – м'які меблі, килимки та щільні штори. Про це розповідає видання Medikforum.

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"Звук відбивається від твердих поверхонь і поглинається м'якими", – пояснює доктор В'яс.

Установка товстіших склопакетів може допомогти з шумом зовні, а використання звукоізоляції заглушить галасливих сусідів. Швидке і просте рішення – використовувати беруші або навушники з шумозаглушенням. Крім того, можна вмикати білий шум, який допомагає заглушувати інші звуки.

Шумна атмосфера може призводити до фрагментації нічного сну, навіть якщо ви не прокидаєтеся.

"Навіть якщо ви не прокидаєтеся, шуми впливають на сон, змінюючи час, який ми проводимо на певних стадіях сну", – зазначає В'яс.

Гамір може переривати повільний і швидкий сон, а також збільшувати вироблення гормонів, таких як адреналін та кортизол. Такі гормони підвищують частоту серцевих скорочень та кров'яний тиск. Постійний шум ночами може призводити до сонливості вдень, дратівливості, змін із психічним здоров'ям.

Візьміть на озброєння ці поради, щоб зробити свій сон міцним і здоровим. Особливо актуальними вони будуть для тих, хто живе з рідними, чий розпорядок дня суттєво відрізняється.

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