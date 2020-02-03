Експертів DxOMark не вразила фронтальна камера iPhone 11 Pro Max

Експерти лабораторії DxOMark уже тестували основну камеру флагманського iPhone 11 Pro Max. Тоді смартфон показав непогані результати, посівши одну з топових позицій у рейтингу. Тепер фахівці проаналізували фото- і відеоможливості фронтальної камери апарату, які виявилися не такими видатними.

Фахівці відзначають хорошу експозицію, широкий динамічний діапазон і в цілому приємну передачу кольору. Крім того, фронтальна камера iPhone 11 Pro Max володіє непоганою різкістю та вміє фокусуватися на групових фотографіях і фонах, а також добре справляється з фотографіями з ефектом боке.

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Зовсім інша картина складається в умовах низької освітленості, де флагману Apple похвалитися відверто нічим. З недоліків експерти також відзначили, що баланс білого іде в занадто теплі відтінки, також помітні шуми при будь-яких умовах зйомки і спотворення по краях кадру.

Приклади селфі, знятих на iPhone 11 Pro MAX:

Після ряду тестів з'ясувалося, що фронталка iPhone 11 Pro Max набирає 93 бали за шкалою фото і 90 балів у вмінні знімати відео. Все це ставить смартфон лише на десяте місце з середнім результатом у 91 бал.

Попри низькі показники, експерти відзначають, що це єдиний апарат компанії Apple, який зміг увійти до десятки найкращих у тесті фронтальної камери.

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