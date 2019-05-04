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В OnePlus розповіли про головну особливість нового флагмана, і вона вам сподобається
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З чуток, новий флагман OnePlus буде коштувати у межах $ 700-800. І за такі гроші від смартфона чекаєш чогось більшого, ніж просто топових характеристик. Схоже, що виробник це теж розуміє, тому на офіційному форумі компанії з'явилося повідомлення про одну з довгоочікуваних особливостей.
OnePlus опублікувала в соціальних мережах відео з демонстрацією, як смартфон опускається у відро з водою. У самому ролику йдеться про те, що офіційний рейтинг водонепроникності підвищує вартість пристрою для покупців, тому компанія застосувала щось доступніше. Все це викликало масу питань у користувачів, і представники бренду поспішили пояснити подію на офіційному форумі.
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Ми знаємо, що рейтинг IP був би найпростішим способом довести можливості нашого телефона, але сертифікація не допомагає донести нашу увагу до реального досвіду використання. Тому ми створили це відео, щоб показати вам, що може дійсно означати для вас в реальному житті наша якість захисту від води, – йдеться в повідомленні OnePlus.
Компанія відзначає, що постійно працює над поліпшенням дизайну своїх пристроїв і регулярно проводить різноманітні тести, в тому числі і на водонепроникність. OnePlus попереджає, що спеціально поміщати майбутній OnePlus 7 Pro у воду не варто, адже гарантія не поширюється на пошкодження від води. До слова, навіть виробники смартфонів з офіційним рейтингом IP67/68 не пропонують гарантійного обслуговування, якщо гаджет все ж був пошкоджений водою.
І хоча смартфони OnePlus не мають офіційної IP-класифікації, торішній 6T без проблем виживає після занурення в воду, що неодноразово доводили відеоблогери і самі користувачі. Однак, спеціально випробовувати будь-який пристрій все ж не варто.
Це також не означає, що ми ніколи не будемо розглядати IP-класифікацію для наших продуктів в майбутньому, – зазначає OnePlus.
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