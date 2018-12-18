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Експерти знайшли вірус, який розряджає смартфони на Android

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Експерти знайшли новий вірус на Android - фото 1
Експерти знайшли новий вірус на Android / iphones

Шкідливе програмне забезпечення для сімейства мобільних операційних систем Android, виявлене експертами в області інформаційної безпеки з компанії Sophos. Вірус провокує швидку розрядку акумуляторів смартфонів.

За даними джерела, розряджає батареї вірус, якому було присвоєно назву Andr/Clickr-AD. Це шкідливе програмне забезпечення виявили у декількох додатках, представлених в офіційному магазині Google Play.

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Вмикаючи інфіковані додатки, користувачі отримували у навантаження так званий клікер – софт, що генерує переходи по рекламних посиланнях. Працюючи незалежно від того, запущена чи ні оригінальна програма, клікер швидко садить батарею мобільного девайса.

Новий вірус розряджає батареї - фото 295902
Новий вірус розряджає батареї

Експерти кажуть, що клікером було заражено близько двох десятків додатків для Android, сумарна кількість встановлень яких перевищила два мільйони. Зараз шкідливі програми вилучені з каталогу Google Play, але в ньому, очевидно, криються ще сотні і тисячі подібних "сюрпризів".

Захиститися від подібних загроз, як відзначають компетентні експерти, надзвичайно складно. Не допомагають навіть мобільні антивіруси, які самі нерідко містять різноманітні шкідливі компоненти. Єдиний варіант, що дозволяє відчувати себе у безпеці – використовувати тільки перевірений софт, і, відповідно, не встановлювати всі підряд додатки з Google Play.

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Джерело: mirror
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