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24 грудня китайська компанія презентує смартфон Xiaomi Play

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Xiaomi Play покажуть наступного тижня - фото 1
Xiaomi Play покажуть наступного тижня / Wccftech

Китайська компанія Xiaomi опублікувала рекламне зображення нового смартфона Xiaomi Play, який мають показати 24 грудня 2018 року.

Щоправда, на яскравому постері ви не знайдете жодного натяку на те, як має виглядати новий смартфон.

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На білому фону намальовані літери P L A Y, а знизу вже звичайним шрифтом продубльовано назву смартфона та його дату анонсу. Там також йдеться про те, що новинка буде пропонуватися з пакетами інтернет-трафіку. А це означає, що є ймовірність, що у Китаї Xiaomi Play буде представлений з якимось оператором мобільного зв'язку.

Xiaomi Play покажуть 24 грудня - фото 295826
Xiaomi Play покажуть 24 грудня

Раніше у мережі з'являлася інформація, що Xiaomi Play – не нова модель, а якась версія народного флагмана Xiaomi Pocophone F1. Але поки що ці повідомлення не отримали жодного підтвердження. Як там виявиться насправді, ми дізнаємось наступного тижня.

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Джерело: gizmochina
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