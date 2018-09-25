Експерти з DisplayMate назвали нового "короля дисплеїв" серед смартфонів

Трохи більше як місяць тому експерти з DisplayMate випустили звіт про тестування дисплея Samsung Galaxy Note9. Нова AMOLED-матриця настільки вразила співробітників лабораторії, що вони назвали її найбільш інноваційною з усіх, що коли-небудь бачили.

Однак корейський флагман недовго був на вершині "дисплейного Олімпу" – новий вердикт компанії визначив новий смартфон з кращим екраном. І ним виявився iPhone XS Max.

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У DisplayMate високо оцінили чіткість екрану iPhone XS Max. Експерти відзначили, що він виглядає ідеально завдяки підтримці колірного простору DCI-P3. При тестуванні смартфон продемонстрував найнижчий показник рефлексії екрану – всього 4,7 відсотка. Порівнюючи абсолютну точність кольору (JNCD) Samsung Galaxy Note9 і нового iPhone, останній набрав 0,8 бала, тоді як показник корейського флагмана – всього 0,5 бала.

Екран iPhone XS Max визначили найкращим / Engadget

Яскравість дисплея iPhone XS Max склала 725 ніт на головному екрані. Для порівняння, дисплей Galaxy Note9 при певних налаштуваннях зміг досягти значення в 710 ніт. У тому ж, що стосується коефіцієнта відображення екрана, дисплей корейського флагмана продовжує лідирувати, значно перевершуючи новинку з Купертіно.

Втім, всупереч істотній різниці в показниках, подібні відмінності швидше за все будуть непомітні звичайним користувачам.

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