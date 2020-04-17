Експерти ВООЗ зробили прогноз щодо закінчення пандемії коронавірусу

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що коронавірус "переслідуватиме людство протягом доволі довгого часу".

Представник ВООЗ Девід Набарро в інтерв'ю телеканалу NBC розповів, що здобути перемогу над COVID-19 не вдасться до тих пір, поки не буде розроблена вакцина.

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"Ми не впевнені, чи буде COVID-19 приходити хвилями, як грип. Ми думаємо, що це буде вірус, який переслідуватиме людську расу протягом довгого часу, поки ми не зможемо отримати вакцину, яка захистить нас", – сказав фахівець.

Також експерт висловив думку, що в США і Європі спостерігаються ознаки зниження темпів поширення інфекції. Однак вірус все ще є в інших країнах. По всьому світу необхідно буде створити інфраструктуру для боротьби зі спорадичними спалахами інфекції, перш ніж будуть зняті обмеження, і всі повернуться до нормального життя.

Наразі у світі зареєстровано більше 1,9 мільйона підтверджених випадків захворювання COVID-19. Померло більше 119 тисяч людей.

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