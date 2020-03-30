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Експерти виявили серйозну уразливість в популярному месенджері
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Месенджер WhatsApp, найбільш популярний сьогодні у всьому світі, зберігає коди безпеки для двофакторної аутентифікації в незашифрованому вигляді.
Дивно, але це раніше ніхто не помітив. Тепер про це повідомили експерти з безпеки.
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Двофакторна аутентифікація з'явилася в WhatsApp у 2017 році, щоб забезпечити додаткову безпеку. Однак, як стверджують користувачі, доступ до них можуть отримати власники смартфонів на Android. Схоже, популярний месенджер не такий вже й безпечний, якщо порівнювати з Telegram, який шифрує інформацію двічі, так, що перехопити і розшифрувати її практично неможливо.
В iOS коди аутентифікації також не шифруються, тому зловмисники теоретично здатні використовувати уразливості, щоб отримати доступ до них. Розробникам WhatsApp було рекомендовано забезпечити шифрування файлу. Будемо сподіватися, що вони виправлять цю уразливість найближчим часом.
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