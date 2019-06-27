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Експерти розповіли, як врятуватися під час грози

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Як врятуватися під час грози - фото 1
Як врятуватися під час грози

На Україну насуваються грози, а це означає, що потрібно бути максимально обережними. За словами фахівців, дотримання певних запобіжних заходів знижує ризик постраждати від удару блискавкою у таку погоду. Розповідаємо вам, що потрібно зробити, коли почнеться гроза!

Лондонське королівське товариство (Великобританія) опублікувало дані про те, що в країні щорічно від 30 до 60 осіб стають жертвами ударів блискавкою і приблизно три випадки з цих подій виявляються смертельними.

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Експерти відзначають, що стовідсоткового захисту від блискавки не існує, оскільки "поводяться" вони абсолютно непередбачувано. Проте, існують запобіжні заходи, які зменшують ймовірність того, що блискавка вдарить саме у вас. Розповідаємо вам, що потрібно зробити, аби вберегти себе та своє життя!

Не ховайтесь під деревом. Фахівці наголошують на тому, що блискавки мають властивість бити у високі об'єкти. Тому не потрібно в грозу ховатися під деревом. Навпаки, від нього необхідно відійти на відстань, яка бодай вдвічі перевищує його висоту. Якщо блискавка потрапляє в дерево, то "розтікається", досягаючи землі і створюючи крокову напругу.

У грозу не варто ховатися під деревом - фото 336890
У грозу не варто ховатися під деревом

Прийняти "позу ембріона". Опинившись під час грози на великій відкритій території, в полі, краще присісти навпочіпки і зігнутися як у позі ембріона, порадили експерти.

Можна перечекати в машині. Металеві оболонки транспортних засобів створюють захисний екран.

Не торкайтесь металевих предметів. Не можна в грозу стояти під парасолькою або тримати в руках вудочку. Так само як і не можна торкатися будь-яких металевих предметів. Якщо в кишенях є монети, краще від них звільнитися.

Вимкнути електроприлади і газ. Також експерти рекомендують не розводити вогонь в печі або в каміні, оскільки гаряче повітря притягує грозовий розряд.

Не користуватися лазерною указкою. Доведено, що лазерний промінь притягує блискавки.

Будьте надзвичайно обережними, бережіть себе та своїх рідних!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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