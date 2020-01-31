Експерти розповіли, як правильно надягати медичну маску

Правильність використання медичної маски сьогодні стала актуальною, як ніколи, на тлі епідемії китайського коронавірусу. Відомий учений з Піднебесної розповів, як не допустити зараження при використанні медичних масок.

У Китаї закінчуються запаси медичних масок, що дають захист від коронавірусу, що поширюється повітряно-крапельним шляхом. Мешканці Піднебесної переплачують часом в десятки разів за ці маски, а іноді користуються і зовсім екзотичними засобами захисту на кшталт мотоциклетних шоломів або саморобних захисних головних уборів, споруджених з пластикових пляшок. Запаси масок вичерпуються і в інших країнах через паніку. Однак мати маску це одне, а правильно нею користуватися – інше.

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Відомий китайський вчений доктор Жонг Наншань (Zhong Nanshan), який допомагав рідній країні приборкати епідемію атипової пневмонії у 2003 році, розповів про те, як правильно використовувати маски.

За його словами, люди не повинні торкатися самих масок, коли вони надягають або знімають їх. Братися руками потрібно тільки за шнурки, розташовані з боків. Якщо ж чіпати маску спереду, то можна її інфікувати, як пояснив 83-річний фахівець. Він є лідером групи експертів, призначених Національною комісією з охорони здоров'я Китаю, які борються з коронавірусом.

Лікарі не рекомендують торкатися самих масок

На думку китайських експертів, пік цієї епідемії буде досягнутий у наступні 10 днів, після чого рівень заражень почне плавно знижуватися. Китайська влада повідомила про те, що із загальної кількості заражених близько 200 осіб вже одужали. Решта перебувають в умовах стаціонару, сотні людей перебувають у важкому стані через пневмонії, яка виникнула на фоні коронавірусу.

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