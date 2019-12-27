Експерти розповіли про загрозу, яку несуть електросамокати

Електричні велосипеди і самокати набирають популярність, проте вони несуть підвищений ризик серйозних травм, у порівнянні зі звичайними транспортними засобами. Недавнє дослідження показало, що ці травми відрізняються значно більшою розмаїтістю.

Нове дослідження показало, що електричні велосипеди й електросамокати, які набирають популярності у багатьох країнах світу, включаючи Україну, стають причиною виникнення інших травм, якщо порівнювати їх зі звичайними велосипедами та самокатами. У чому ж суть?

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Автори дослідження проаналізували записи відділень невідкладної допомоги з 2000 по 2017 роки і розділили ці травми у залежності від типу транспортного засобу. З'ясувалося, що користувачі електричних велосипедів частіше стикалися з внутрішніми ушкодженнями та частіше госпіталізувалися, в порівнянні з іншими любителями покататися. Причому, користувачі електросамокатів частіше отримували струси мозку.

Встановлено також, що травми від електричних велосипедів у три рази частіше охоплювали зіткнення з пішоходами, ніж при використанні звичайних самокатів або велосипедів. Інформація про дослідження детально викладена журналом Injury Prevention. При цьому автори цієї праці підкреслюють, що науці досі мало відомо про ризики та переваги електричних велосипедів і самокатів.

Власники часто порушують правила безпечної експлуатації

Що ще більш суттєво, дослідження показало, що травми від електричних велосипедів частіше бувають серйознішими. З більш ніж 245 млн травм, що сталися за період спостережень, 130 797 включали травми через електричні самокатів. 3 075 з них були пов'язані з електричними велосипедами. Люди, які отримували травми від електричних велосипедів, були трохи старші, а їх середній вік становив 39,9 року, в порівнянні з 29,4 року серед власників електричних самокатів і 25,2 року у традиційних велосипедистів.

Ми ж нагадуємо, що електровелосипеди й електросамокати теж потребують використання захисних шоломів й іншого спорядження, аби не нашкодити собі. Бережіть себе та не забувайте стежити за дорогою!

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