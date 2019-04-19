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Експерти розповіли, чому робота понад норму не збільшує прибуток

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Експерти розповіли, чому робота понад норму не збільшує прибуток - фото 1

Набирає популярності схема "996", яке передбачає роботу 12 годин 6 днів на тиждень. Проте, поки азіатські багатії радять працювати якомога більше, економісти стверджують, що це не доцільно, а подекуди й ризиковано. Дізнайтеся, як вберегти себе від ризиків.

Нещодавно засновник "Alibaba" поділився своїми думками щодо того, наскільки варто перепрацьовувати. Це сколихнуло багатьох економістів, які приєдналися до обговорення цієї теми.

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На думку експертів у сфері економіки, 12-годинна робота, яка передбачає присутність на роботі 6 днів на тиждень з 9 ранку до 9 вечора, порушує трудове законодавство. Також це призводить до виснаження працівників.

Як відомо, втомлений працівник – неефективний, адже ризик помилки, яка може дорого коштувати компанії, збільшується у прогресії з кожною перепрацьованою годиною. А ось скорочений робочий тиждень до 4 робочих днів та зменшення кількості робочих годин сприяють продуктивності.

Експерти розповіли, чому робота понад норму не збільшує прибуток - фото 322429

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Джерело: the guardian
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