Експерти пояснили, як захистити шкіру в холодні дні

Шкіра – це найбільший орган людини, який потребує особливого догляду в будь-який сезон. Під час холодів звертайте особливу увагу на стан вашої шкіри, щоб надалі не було дискомфорту чи дерматологічних проблем. Фахівці розповіли, як правильно рятувати шкіру від холоду, щоб не нашкодити!

Взимку реакція шкіри на холод може не лише дошкуляти, а й сигналізувати про конкретні негаразди. Низька температура повітря та вологість можуть провокувати певні дерматологічні проблеми.

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Зверніть увагу на симптоми ксерозу – сухої шкіри:

відчуття стягнутої шкіри (особливо після душу, купання чи плавання)

шкіра груба на дотик

свербіж

лущення шкіри

тріщини, що можуть кровоточити

почервоніння

Суха подразнена шкіра – це не тільки естетична проблема. Якщо за нею не доглядати, це може призвести до атопічного дерматиту (екземи) або інфекцій. Коли суха шкіра тріскається, бактерії мають змогу проникати в рану та спричиняти запалення", – зазначають експерти платформи "Бережи себе".

Як доглядати за шкірою взимку:

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