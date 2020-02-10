Експерти пояснили, чому Олена Зеленська у Ватикані була в чорному

Дружина українського президента Володимира Зеленського Олена під час їх спільного візиту до Папи Римського Франциска наділа чорне вбрання і покрила голову мереживом в тон, оскільки цього вимагає протокол.

У мережі встигли з'явитися припущення, що у першої леді – траур, проте аналогічні сукні дружин інших президентів розвінчали здогадки.

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Наприклад, в чорному до понтифіка приходили дружини п'ятого президента України Петра Порошенка, президентів США Дональда Трампа і Барака Обами, а також інших світових лідерів. Причиною такого вибору є традиції Ватикану і особливий дрес-код.

Суть цієї традиції полягає в тому, що чорне плаття і чорне мереживо на голові (мантилья) символізують траур у зв'язку з втратою світської влади Папою Римським. Згідно з протоколом, саме таке вбрання для жінок, удостоєних аудієнції у понтифіка є правильним. А от в біле дозволено одягатися лише католицьким королевам, а також дружинам і вдовам католицьких монархів. Цей звичай називається "привілей білого".

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