Блогер провів краш-тест нового iPad Pro 2020: дивитися боляче

Гаджети Apple частенько стають героями відеоматеріалів з повного розбирання або перевірки на стійкість до екстремальних впливів. Автор YouTube-каналу EverythingApplePro, до рук якого потрапив 11-дюймовий iPad Pro (2020), поєднав обидва підходи в одному ролику.

Щоб дістатися до "внутрішнього світу" iPad Pro 2020, він попередньо зламав його.

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Перед розбиранням автор відео перевірив планшет на міцність: як виявилося, алюмінієвий корпус пристрою можна зігнути без особливих зусиль, пошкодивши при цьому дисплейний модуль. Коли блогер розібрав тріснутий апарат, він звернув увагу на те, що осередок під батарею у новинки менший, ніж у попередньої моделі. Як і місткість самого акумулятора, яка склала 7540 мАг.

Імовірно розробникам довелося "здавити" внутрішній простір апарату, щоб звільнити місце для модуля камери, який у новій ревізії отримав 3D-сканер LiDAR, крім основного 12-мегапіксельного сенсора і допоміжного на 10 Мп з ширококутного оптикою. Таке комбо дозволяє отримувати якісні знімки і накладати на зображення реалістичні AR-ефекти.

Системна плата, яка не була видалена під час розбирання, візуально майже не відрізняється від встановленої у планшет 2018 року, за винятком моделі процесора – новий апарат отримав восьмиядерний чип Apple A12Z.

Підбиваючи підсумки розбирання, блогер зазначив, що iPad Pro став простішим у ремонті, якщо порівнювати його з попередником.

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