Долар і євро знову підскочили в обмінниках: курс валют в Україні

Курс долара і євро в обмінниках київських банків різко подорожчав перед вихідними. Дізнайтеся курс валют станом на 27 березня.

Так, в п'ятницю, 27 березня, курс продажу готівкового долара зріс відразу на 27 коп. до 28,7094 UAH/USD, курс купівлі на 24 коп. до 28,0055 UAH/USD.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 49 коп. до 30,2419 UAH/EUR, курс продажу на 67 коп. до 31,3842 UAH/EUR. Варто зазначити, що напередодні Національний банк вперше за три дні вийшов на міжбанк, продавши 11 мільйонів доларів. Більшість угод укладалася в діапазоні 28,05-28,20 грн/$.

При цьому в Нацбанку стверджують, що ринок вже значно спокійніший, ніж на початку березня. У НБУ нагадують, що міжнародні резерви України становлять близько $25 млрд. Торік регулятор викупив з ринку майже $8 млрд, в цьому продав менш як $1,5 млрд. У Нацбанку запевняють, що запасу міцності достатньо, і за необхідності валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань продовжаться.

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