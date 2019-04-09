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Великодній кошик 2019: ціна, скільки обійдуться продукти на Пасху

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Вартість великоднього кошика 2019 - фото 1
Вартість великоднього кошика 2019 / gazetaukrainska

За три тижні православні християни святкуватимуть Світле Воскресіння Христове. Згідно з традиціями люди будуть освячувати свої великодні кошики, а отже більшість господинь своїми руками готують паску. Дізнайтеся, скільки коштуватиме наповнити святковий кошик у 2019 році.

У порівнянні з минулим роком, вартість приготування паски зросла на 7%.Так, вартість випічки вагою 0,7 кг обійдеться у 44 грн.

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Головний фактор, що вплинув на подорожчання паски – масло. Ціна зросла на 11%, тобто плюс 6 грн для одного виробу, борошно подорожчало на 19%, тобто +2 грн, молоко на 10% (+1 грн). А ось вартість яєць і цукру знизилися на 9-13%. Найдорожчим продуктом у великодньому кошику стала домашня ковбаса, вартість якої 130 гривень за півкілограма.

Вартість продуктового великоднього кошика в 2019 році подорожчав на 8% в порівнянні з 2018 роком і становить 248 гривень.

Великодній кошик 2019: ціна, скільки обійдуться продукти на Пасху - фото 319951
Великодній кошик 2019: ціна, скільки обійдуться продукти на Пасху - фото 319996

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Джерело: edclub
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