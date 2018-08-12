Ось чому планшет у 2018 році – найбільш непотрібний гаджет

У 2018-му році, коли на полицях крамниць залишилися лише великі (або дуже великі) смартфони, необхідності в планшеті просто немає.

Зазначимо, що перший масовий планшет вийшов вісім років тому – ще в далекому 2010-му році. Тоді в більшості людей були звичайнісінькі кнопкові телефони.

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Комп'ютери працювали не дуже швидко, а з важким ноутбуком ходити по місту було надзвичайно незручно, тому покупка iPad або інших аналогів, була виправданою. Щоправда, відтоді багато що змінилося.

Жоден планшет не замінить вам повноцінний комп'ютер

Зараз середньостатистичний смартфон має діагональ від 5 дюймів, що дозволяє з комфортом грати в ігри, дивитися фільми, читати книжки, а також серфити в мережі. Відповідно, зникла потреба в користуванні планшетами.

Продажі планшетів постійно падають, а кількість компаній, які займаються їх виготовленням, зменшується в геометричній прогресії. Та й такі гіганти, як Apple оновлюють свої пристрої значно рідше, ніж раніше.

Планшет не є професійним інструментом: на ньому незручно набирати великі тексти, малювати (хоч Apple і запевняє в протилежному), монтувати відео, редагувати фото, писати музику та інше. Для цього краще підійде комп'ютер, який зможе швидше та якісніше виконати поставлені задачі.

Тому, якщо вам захочеться купити собі планшет – добряче замисліться, для чого він вам. Якщо з-поміж причин будуть лише "улюблені серіали" та "книжки" – відмовтеся від покупки.

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