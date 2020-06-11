Експерти назвали продукти, яким не місце у холодильнику

Ви не повірите, але є низка продуктів, які не варто класти до холодильника. Оскільки вплив низьких температур змушує їх втрачати свої корисні властивості. Ви кладете у холод банани? Витягайте їх негайно!

Розповідаємо, яким продуктам не місце у вашому холодильнику.

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Помідори. Холод зберігає їх, але також перериває дозрівання, змушує втрачати характерну консистенцію, робить не такими смачними. Це стосується всіх видів помідорів – їх краще тримати в сухому прохолодному темному місці.

Зберігайте помідори у прохолодному темному місці

Цибуля. Свіжозрізану зелену цибулю можна зберігати у холодильнику в спеціальному контейнері протягом декількох днів. Ріпчасту цибулю поміщати туди не потрібно, оскільки вона лише втратить свої поживні і смакові якості, почне розм'якшуватися через вологу. Для нього слід знайти невеликий сухий темний простір.

Картопля. Щоб зберегти продукт якомога довше, знадобиться сухе місце. У холодильнику картопляний крохмаль починає швидше перетворюватися на цукор: його споживання буде провокувати різкі стрибки глюкози в крові. Помістіть картоплю у паперовий пакет і залиште на полиці в шафі – так вона збережеться довше і буде значно кориснішою.

Картопляний крохмаль не любить холоду

Кава. Поміщена у холодильник, вона вбирає запахи і вологість всіх інших продуктів, тому зберігати її там не потрібно. Цілком достатньо герметичного контейнера і кімнатної температури.

Авокадо. Низькі температури холодильника дозволяють зберігати екзотичний плід кілька тижнів, однак ви не отримаєте головного – м'якості. Для досягнення консистенції, яка робить його таким смачним, авокадо потрібно зберігати при кімнатній температурі. Щоб прискорити дозрівання, поруч корисно тримати яблуко.

Дозріває авокадо при кімнатній температурі

Яйця. Майже у всіх є спеціальний контейнер для цього продукту всередині холодильника, але правда в тому, що він не потрібен. Яйця можна сміливо зберігати за межами рефрижератора – у супермаркетах саме так і роблять. Зберігання поза холодильником робить їх більш смачними.

Мед. Холодильник не продовжує його збереження, а скоріше викликає кристалізацію, прискорює окислення продукту. Мед значно краще зберігається при кімнатній температурі і в темряві.

У холодильнику мед кристалізується

Банани. Найкращий спосіб "вбити" банани – це помістити їх у холодильник: вони швидко стануть м'якими і коричневими. Їх потрібно тримати при кімнатній температурі, що важливо – не в одному кошику з яблуками.

Апельсини. Цитрусові містять лимонну кислоту, яка не терпить перебування у холоді. Хочете, щоб апельсини були м'якшими і приємнішими на смак, не кладіть їх до холодильника.

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