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Експерти назвали продукти, які не варто заморожувати

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Ці продукти не варто зберігати в морозильнику - фото 1
Ці продукти не варто зберігати в морозильнику

Ми живемо у час, коли не гріх споживати напівфабрикати та заморожені продукти. Це дозволяє продукту довше зберігати свою свіжість. Адже заморожене м'ясо можна зберігати у морозилці до одного року, а ягоди та фрукти – від 8 до 12 місяців.

Однак є певні продукти, які краще навіть не намагатися заморожувати, адже їх смакові і якісні характеристики будуть істотно зіпсовані. Детальніше про це розповідає Medikforum.

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1. Готові макарони. Коли ви ставите макарони у морозилку, то нічого доброго з цього не вийде. Це буде неапетитна страва, яку буде неможливо їсти. Якщо ж така необхідність виникла, то заморожувати варто не до кінця готові макарони. А перед приміщенням у морозилку додайте в них оливкову олію, щоб вони не злиплися.

Експерти назвали продукти, які не варто заморожувати - фото 461779

2. Напої в бляшанках. Мова про алюмінієві банки. Це призведе до того, що рідина розшириться, порве місткість й напій виллється назовні, зіпсувавши все, що лежить у морозилці і її саму.

3. Торти і тістечка з посипкою. Тістечка, торти й інші десерти з крихтою зверху не варто заморожувати. Адже через це вони стануть вологими, а отже – м'якими. В результаті продукт буде зіпсованим.

4. Желатинові страви. Желатин після розморожування починає кристалізуватися. У результаті ніякого смаку, форми й властивостей желатинового продукту.

5. Соуси. Будь-які підливи та соуси не стануть кращими, якщо їх заморозити. Якщо у продукті є борошно або кукурудзяний крохмаль, то після заморозки трапиться його розшарування. Найкраще соуси зберігати у холодильнику, а не в морозилці. Але термін придатності готового продукту становить не більше одного тижня.

Експерти назвали продукти, які не варто заморожувати - фото 461780

6. Яйця в шкаралупі. В яйці близько 76 відсотків води. Тому якщо його заморозити, то шкаралупа здатна лопнути, а всередину проникнуть бактерії з поверхні шкаралупи.

7. Авокадо. Цей фрукт втратить свою кремову ніжну текстуру. Ідеально зберігати його не більш як 2 дні у герметичній упаковці в холодильнику.

8. Картопляне пюре. Тільки у рідкісних випадках можна заморозити цю страву. Але варто розуміти, що після заморозки її смак і якість втратяться. Не ризикуйте і все буде прекрасно.

Експерти назвали продукти, які не варто заморожувати - фото 461782

Прислухайтеся до цих порад, щоб ваші улюблені продукти та страви не псувалися. І пам'ятайте про те, що не все необхідно ставити до морозильної камери.

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