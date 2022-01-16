Експерти назвали основні ознаки співзалежних стосунків

Кохання - це прекрасна річ, без якої складно уявити щасливе життя, але коли у стосунках почуттях перетворюються у залежність, то весь позитив зникає і настає час обирати. Якими є ознаки співзалежності - дізнавайтесь далі.

Якщо у ваших стосунках виникає відчуття, що ви не зможете жити без іншої людини, то саме час замислитись, чи все справді нормально. Експерти з телеграм-каналу Психологічна підтримка поділились основними ознаками того, що людина перебуває у співзалежних стосунках, які неможливо назвати здоровими.

І ще: Не кохання, а аб'юз: блогер називає червоні прапорці у стосунках

Ознак співзалежних стосунків:

Ви боїтеся самостійно ухвалювати рішення. Вам здається необхідним, щоб партнер був залучений у всі аспекти вашого життя;

Ви готові на все, щоб партнер вас не покинув;

Через ваші стосунки страждає кар'єра, репутація, робота чи інші важливі стосунки, приміром, з рідними, з друзями та близькими;

Ви справді не можете у цьому зізнатись навіть собі, але ви часто відчуваєте сором за партнера;

Ви не можете спокійно сприймати, що у партнера є інші плани чи погляди на життя. Для вас незрозумілим є те, як можна любити та радіти тим речам, які саме вам не подобаються. Priscilla Du Preez on Unsplash

Читайте також: Нездорові стосунки: як тіло натякає, що настав час щось змінювати