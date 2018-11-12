Ця ранкова звичка сприяє схудненню

Чому корисно пити воду з лимоном щоранку.

Вода – цілюща рідина. А свіжовичавлений лимонний сік насичений важливими вуглеводами, вітамінами, залізом, магнієм, калієм, кальцієм, корисними ферментами, антиоксидантами.

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Чому бажано щоранку пити лимонну воду?

Покращує травлення. Якщо щоранку пити воду з лимоном, можна помітити, як швидко вона діє на кишечник. Вам не потрібно буде лити каву вранці, щоб активувати організм.

Підвищує імунітет. Лимонний сік багатий вітаміном С, який має здатність зміцнювати імунну систему і захищає від інфекцій, вірусів, бактерій. Крім того, лимон містить залізо, яке додатково стимулює імунітет, поліпшує передачу гемоглобіну регулює температуру тіла.

Ця ранкова звичка сприяє схудненню

Гідратація організму. Важливо підтримувати гідратацію тіла протягом всього дня. Вода виконує це завдання, але лимонний сік сприяє підвищенню якості її утримання в організмі.

Збільшує енергію. Лимонна вода забезпечує приплив енергії, покращує настрій, тримає вас активним протягом всього дня.

Робить шкіру молодою. Лимони є одними з найбільш багатих на антиоксиданти фруктами, придатними для омолодження шкіри. Вони пригнічують передчасне старіння і допоможуть у запобіганні появи зморшок.

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