Експерти назвали найздоровіші країни світу

Іспанія визнана найбільш здоровою країною в світі. У рейтингу їй вдалося обійти Італію, піднявшись з минулорічного шостого місця на перше.

До загального рейтингу "Індекс найздоровіших країн" увійшли 169 країн, які були оцінені відповідно до факторів, що впливають на загальний стан здоров'я.

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Відомо, що Іспанія посіла шосте місце в попередньому рейтингу, опублікованому у 2017 році. Таким чином, їй вдалося подолати відразу п'ять позицій.

Рейтинг найздоровіших країн

Далі в рейтингу йдуть Ісландія, Японія, Швейцарія, Швеція, Австралія, Сінгапур, а також Норвегія і Ізраїль. Україна опинилася серед країн з досить низьким рівнем "здоров'я", поряд з сусідніми Росією та Білоруссю.

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