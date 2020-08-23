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Коронавірус День Незалежності

Експерти назвали найпопулярніший бренд смарт-годинників

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Найпопулярніший смарт-годинник – Apple Watch - фото 1
Найпопулярніший смарт-годинник – Apple Watch

Аналітична компанія Counterpoint Research провела дослідження ринку смарт-годинників і з'ясувала, аксесуари яких виробників найчастіше вибирали покупці у першій половині 2020 року. Спойлер: ви й самі знаєте, яка компанія посіла 1 місце!

Фахівці відзначають, що попри пандемію, продажі цієї категорії пристроїв показали значне зростання, а одному з вендорів вже вдалося захопити понад половину всього ринку.

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Лідером за кількістю продажів смарт-годинників у першій половині 2020 року стала Apple з показником 51,4%, а на частку HUAWEI і Garmin припадає 17,7%. При цьому попит на лінійку Apple Watch виріс з 43% на початку року до 50% у його середині. Всього ж за перші шість місяців реалізували 42 мільйони пристроїв по всьому світу. Найкраще продавалися Apple Watch Series 5 і доступніші Series 3.

Перша позиція за гаджетами компанії Apple - фото 421642
Перша позиція за гаджетами компанії Apple

Сплеск продажів аналітики пов'язують з пандемією коронавірусу: перебуваючи вдома, користувачі почали більше уваги приділяти своєму здоров'ю, а замість покупки нового смартфона частіше віддавали перевагу "розумному" годиннику. Так, в Індії кількість реалізацій таких пристроїв у порівнянні з 2019 зросла на 57%, в Європі – на 9%, в США – на 5%.

На території Китаю бестселером залишаються HUAWEI Watch GT2. Більш того, продажі гаджетів компанії на вітчизняному ринку і в Азії в цілому зросли на 90%, а на світовому – на 57%, що дозволило виробникові вийти на друге місце у світі за обсягом продажів. Смарт-годинники Garmin Forerunner і Fenix ​​найбільшою популярністю користувалися у Європі і Північній Америці, а сумарний попит на ці пристрої виріс на 31%.

HUAWEI вдалося посісти другу сходинку - фото 421641
У Китаї бестселером став HUAWEI Watch GT2

Такі бренди, як Amazfit, Xiaomi, Fitbit, Mobvoi і Suunto також згадуються експертами Counterpoint Research, але частка їх продажів значно нижча, хоча всі вони також продемонстрували помітне зростання у порівнянні з минулим роком.

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