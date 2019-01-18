Експерти назвали найкращий у світі камерофон

Представники авторитетного ресурсу DxOMark назвали смартфони, які отримали найкращі у світі камери.

Перше місце розділили між собою відразу два флагмани: Huawei Mate 20 Pro і Huawei P20 Pro.

І ще: Компанія Huawei покарала своїх співробітників через твіт, опублікованого з iPhone

Huawei Mate 20 Pro використовує технологію камери аналогічну тій, якою оснащений P20 Pro: це потрійна камера під маркою Leica. Однак замість монрохромного сенсора в Mate 20 Pro використали надширококутний модуль – найбільший серед камерофонів.



Фото Mate 20 Pro оцінені експертами аж у 114 балів. На думку експертів, знімки пристрою відрізняються чудовою експозицією, широким динамічним діапазоном і деталізацією тіней навіть у складних умовах високої контрастності.

Читайте також: У мережі розсекретили дизайн флагманів Huawei P30