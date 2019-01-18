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Експерти назвали найкращий у світі камерофон

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Фото Mate 20 Pro оцінені експертами аж у 114 балів - фото 1
Фото Mate 20 Pro оцінені експертами аж у 114 балів / Android Authority

Представники авторитетного ресурсу DxOMark назвали смартфони, які отримали найкращі у світі камери.

Перше місце розділили між собою відразу два флагмани: Huawei Mate 20 Pro і Huawei P20 Pro.

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Huawei Mate 20 Pro використовує технологію камери аналогічну тій, якою оснащений P20 Pro: це потрійна камера під маркою Leica. Однак замість монрохромного сенсора в Mate 20 Pro використали надширококутний модуль – найбільший серед камерофонів.

Фото Mate 20 Pro оцінені експертами аж у 114 балів. На думку експертів, знімки пристрою відрізняються чудовою експозицією, широким динамічним діапазоном і деталізацією тіней навіть у складних умовах високої контрастності.

Експерти назвали найкращий у світі камерофон - фото 302046

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Джерело: dxomark
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